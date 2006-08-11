”Тройка” BMW получит самый мощный турбодизель (фото)

Осенью линейка двигателей BMW 3-Series на европейском рынке пополнится новым вариантом - 3,5-литровым дизелем с двумя турбонагнетателями, который уже устанавливается на BMW 5- и 7-Series. Мощность этого мотора составляет 286 лошадиных сил, а его максимальный крутящий момент достигает 580 Нм. Это на 55 сил и 80 Нм больше, чем у "тройки" с турбодизелем объемом три литра.

С нуля до ста километров в час новинка сможет ускоряться за 5,6 секунды, а ее максимальную скорость планируют ограничить на отметке в 250 километров в час. Для сравнения, все та же BMW 330d разгоняется до "сотни" заметно медленнее - за 6,2 секунды.

Стоимость BMW 335d в Европе пока не объявлена.

Автолента.ру