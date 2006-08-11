Ракета ”Днепр” погибла из-за ”сильного перегрева жидкости на поршне...”

По предварительным данным, авария российской ракеты-носителя "Днепр" 26 июля произошла из-за неправильной работы камеры сгорания номер четыре основного двигателя первой ступени, сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов.

"По предварительным данным, авария произошла из-за неправильной работы камеры сгорания №4 основного двигателя первой ступени", - сказал Перминов на пресс-конференции в Астане.

Окончательное заключение о причинах аварии будет дано после 28 августа, сказал он.

"По всей видимости, произошел сильный перегрев жидкости на поршне, который управляет камерой сгорания", - сказал Перминов.

"Причин этому может быть много", - отметил он.

"Сейчас эксперты выясняют причину - из-за чего произошел перегрев жидкости", - сказал глава Роскосмоса.

Ракета-носитель "Днепр" с восемнадцатью спутниками была запущена 26 июля с космодрома Байконур. На 74-й секунде полета ракеты произошло нештатное отключение двигателя первой ступени, в результате чего "Днепр" упал в 150 километрах юго-западнее города Байконур, в шести километрах северо-восточнее зимовки Тагай. Жертв и пострадавших нет.

РИА "Новости"