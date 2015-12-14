Twitter предупредил пользователей об опасности взлома аккаунтов
Социальная сеть Twitter разослала части своих пользователей письма, в которых предупредила об угрозе атак «спонсируемых государством» хакеров.
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Financial Times. При этом не уточнялось, какая именно страна оплачивает услуги компьютерных взломщиков.
Хакеры, возможно, попытаются заполучить номера телефонов, адреса электронной почты и IP-адреса пользователей, считают в компании. Хакерам «удалось нанести вред незначительной группе» владельцев Twitter-аккаунтов, утверждает издание. По этим случаям компания ведет свое расследование.
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Google и Facebook уже ввели дополнительные меры безопасности для защиты аккаунтов от взлома, уточняет газета. Например, Facebook сделал это в октябре.
По данным внутрисетевого опроса пользователей Twitter, примерно каждый пятый (20 процентов) из них получил письма с предупреждениями. В компании Twitter подтвердили отправление письма, но от дальнейших комментариев отказались.
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