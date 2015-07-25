Ученые объяснили происхождение "мохнатого" льда
Группа ученых из Германии и Швейцарии установила, что так называемый мохнатый лед формируется на гниющих деревьях под влиянием грибка.
Статью с результатами исследования опубликовал журнал Biogenes Sciences, передает Лента.ру.
Ученые проанализировали под микроскопом образцы древесины, на которой возникал мохнатый лед. Материал собирали в течение нескольких зим — с 2012 по 2014 год. В нем были найдены 11 различных видов грибков, причем один вид — Exidiopsis effusa — присутствовал в каждом образце.
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Как предположили исследователи, нити формируются в результате сегрегации льда — явления, которое отмечается при замерзании влажных и насыщенных водой пористых пород. Кристаллы льда растут за счет того, что вытягивают воду из расположенных ниже слоев. Грибы же помогают нитям сохранять свою форму и предотвращают рекристаллизацию (объединение мелких кристаллов в более крупные).
Ученые отметили, что после того как образцы древесины обработали противогрибковыми средствами, лед на них продолжил появляться в прежних количествах, однако перестал принимать форму нитей.
В подтверждение своей теории исследователи также приводят тот факт, что в растаявшем мохнатом льде были обнаружены фрагменты органических соединений лигнина и танина, чье наличие также можно объяснить результатами жизнедеятельности грибков.
Мохнатым льдом называют образования в виде тонких нитей диаметром около 0,01 миллиметра, которые появляются на гниющих деревьях. Обычно они встречаются между 45 и 55 градусами северной широты.
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Результаты эксперимента подтвердили предположение, высказанное в 1918 году ученым Альфредом Вегенером (Alfred Wegener). Он получил наибольшую известность как создатель теории дрейфа материков. Вегенер первым обратил внимание, что в местах образования мохнатого льда всегда находят грибной мицелий, и предположил, что грибки играют ключевую роль в формировании нитей.