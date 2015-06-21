Тысячи людей отметили день летнего солнцестояния в Стоунхедже (фоторепортаж)

Это – одна из самых известных каменных сооружений эпохи неолита и бронзовой эры, передает "5 канал".

Некоторые ученые уверены, что Стоунхендж был тогда своеобразным календарем, по которому определяли времена года.

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Традиция современного мира встречать восход солнца у Стоунхенджа восходит к концу XIX столетия. С тех пор ежегодно в этот день возле каменного памятника собираются тысячи людей.

Обычно внутрь Стоунхенджа не пускают, и только 21 июня делают исключение и разрешают заходить за каменный пояс. Правда, запрещают использовать усилители звука.