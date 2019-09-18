Беспилотные тапочки и одеяло с климат-контролем: топ новейших изобретений для быта (видео)

Японская компания Nissan разработала тапочки с системой автоматической парковки.

Ежегодно неугомонные изобретатели удивляют нас интересными новинками техники. Так и хочется сразу получить придуманные ими удивительные вещи, ведь созданы они специально для увеличения жизненного комфорта.

Беспилотные тапочки

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Японская компания Nissan разработала тапочки с системой автоматической парковки. Тапочки оснащены мини-колесами, мини-двигателем и системой автоматической парковки ProPilot Park. После нажатия кнопки тапки возвращаются на свои места, где бы их не оставили.

Умное одеялос климат-контролем

Канадский стартап Smartduvet разработал "умное одеяло", что может самое заправить кровать. Кроме того, специальное приложение позволяет задавать нужную температуру на разных половинах кровати. В комплект Smartduvet входит блок управления и насос. В одеяле есть надувная прослойка, которой руководит насос, и таким образом она сворачивается.

Умный гаджет по переработке остатков пищи

Компания Whirlpool выпустила на рынок кухонный агрегат, который превращает пищевые отходы в удобрение за сутки. Zera Food Recycler устанавливается прямо на кухне и может перерабатывать в среднем 400 тонн отходов ежегодно. Переработанную массу можно использовать для удобрения растений в саду. Управлять устройством можно с помощью сенсорной панели или мобильного приложения.

Как ранее сообщал УНИАН, LG запатентовала смартфон с дисплеем, который сворачивается. В свернутом виде гаджет похож на обычный смартфон и может выполнять свои основные функции, в раскрытом состоянии его размеры превышают размеры планшета.