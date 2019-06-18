Летает и от пуль защищает: ведущий "Разрушителей легенд" собрал костюм Железного человека (видео)

В эру технологий быть супергероем в реальной жизни проще, чем кажется.

Ведущий американского шоу «Разрушители легенд» Адам Сэвидж создал костюм Iron Man. Для создания реальной супергеройский брони использовался 3D-принтер. Чтобы повторить костюм Железного Человека, Сэвидж сотрудничал с компанией, которая производит реактивные ранцы. Читайте такжеLexus показал космическое авто для новых «Людей в черном» (фото) Работники компании помогли создать детали, которые позволили костюму летать. Самым сложным было сделать броню максимально тонкой, чтобы минимизировать вес. В результате телеведущий первым испытал собственный костюм Железного Человека. Это выглядит действительно потрясающе и без каких-либо киношных спецэффектов.

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