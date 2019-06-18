В США выбрали лучший фильм по версии MTV
В США с большим размахом отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie&TV Awards 2019. Ведущим этой церемонии стал актер Закари Ливай, который сыграл главную роль в нашумевшем супергеройском фильме "Шазам!".
Лауреаты MTV Movie&TV Awards 2019 – полный список:
"Лучший фильм" – "Мстители: Финал"
"Лучшее шоу" – "Игра престолов"
"Лучший актер или актриса в кинофильме" – Леди Гага ("Звезда родилась")
"Лучший актер или актриса на ТВ" – Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
"Лучшая комедийная роль" – Дэн Леви ("Шиттс Крик")
"Лучший герой" – Роберт Дауни мл. ("Мстители: Финал")
"Лучший злодей" – Джош Бролин ("Мстители: Финал")
"Лучший поцелуй" – Ной Сентинео и Лана Кондор ("Всем парням, которых я любила раньше")
"Лучший герой в реальной жизни" – Рут Бейдер Гинзбург ("РБГ")
"Лучшая битва" – Бри Ларсон ("Капитан Марвел") против Джеммы Чан (Минн-Эрва) ("Капитан Марвел")
"Прорыв года" – Ной Сентинео ("Всем парням, которых я любила раньше")
"Самый пугающий момент" – Сандра Буллок ("Птичий короб")
"Лучшее реалити-шоу" – Love & Hip Hop: Atlanta
"Лучший документальный фильм" – Surviving R. Kelly
"Лучший ведущий" – Ник Кэннон (Wild ‘n Out)
"Самый запоминающийся момент" – "Холостяк" (Колтон Андервуд прыгает через забор)
"Лучший музыкальный момент" – Shallow ("Звезда родилась")
Стоит отметить, что лауреатов выбирали путем зрительского голосования. В этом году были добавлены три новые номинации: "Лучшее реалити-шоу", "Самый запоминающийся момент" и "Лучший герой в реальной жизни".
Как сообщал УНИАН, в 2018 году победу в номинации "Лучший фильм" премии MTV Movie Awards одержал супергеройский блокбастер "Черная пантера" Райана Куглера.