В Антарктике нашли останки родственника динозавров

По словам ученых, это стало неожиданным открытием, которое изменило представление о том, какой была жизнь в этом холодном регионе миллионы лет назад.

В Антарктике исследователи обнаружили окаменелость ранее неизвестного вида, рептилии размером с игуану, которая была ранним родственником динозавров.

Ученые назвали его Антарктанакс Шеклтони. Первая часть имени переводится как «Антарктический король», а вторая — дана в честь исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона. Об этом сообщает CNN.

«Это новое животное было архозавром, ранним родственником крокодилов и динозавров… Он выглядит как ящерица, но эволюционно это один из первых членов этой большой группы. Он рассказывает нам, как развивались динозавры и их ближайшие родственники», — сказал исследователь Брэндон Пикук.

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Скелет не полный, но у исследователей достаточно останков, чтобы понять, как он выглядел и насколько он похож на других архозавров. Исследователи полагают, что это была хищная рептилия, которая питалась амфибиями, насекомыми и ранними родственниками млекопитающих.

По словам ученых, это стало неожиданным открытием, которое изменило представление о том, какой была жизнь в этом холодном регионе миллионы лет назад. В Антарктике было много плодородных земель, лесов и рек. Климатические условия того периода благоприятствовали появлению разнообразной флоры и фауны, и ее дикая природа была уникальна.