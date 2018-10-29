NASA успешно протестировало парашют для Марса

NASA сообщило, что парашют, разработанный для роботизированных и человеческих миссий на Красную планету, прошел все испытания.

Технология Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE) была развернута на ракете Black Brant IX ранним утром 7 сентября.

На ее борту находилась полезная нагрузка, отделившаяся от аппарата, прежде чем он вернулся на Землю, пишет Naked Science.

Согласно сообщению NASA, груз раскрыл парашют, достигнув необходимой дистанции и Маха при прохождении через атмосферу, за четыре десятых секунды. Космическое агентство утверждает, что это самое быстрое раскрытие парашюта такого размера в мире: более того, ASPIRE поставил мировой рекорд.

Парашют создан из нейлона, техноры и кевларовых волокон, которые позволят ему удерживать более тяжелые нагрузки и сохраниться при падении через атмосферу.

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"Mars 2020 будет везти самый тяжелый груз из всех когда-либо доставленных на Марс и, подобно предыдущим марсианским миссиям, у нас будет только один парашют, и он должен работать. Испытания ASPIRE в деталях показали, как наш парашют поведет себя при раскрытии в сверхзвуковом потоке высоко над поверхностью Марса. И выглядит это прекрасно", - говорит менеджер проекта Mars 2020 Джон МакНэйми.

Представители Jet Propulsion Lab, работающие над проектом, утверждают, что управление посовещалось и дало ASPIRE зеленый свет на присоединение к миссии Mars 2020.

Парашют ASPIRE будет отвечать за доставку ровера на поверхность Красной планеты. Безымянный исследовательский робот имеет длину чуть более трех метров, ширину - 2,7 метра, высоту - 2,1 метра. Весит ровер около 1050 килограммов.

Видео: NASA Jet Propulsion Laboratory

Цель миссии Mars 2020 - поиск ответов на вопросы о потенциальной жизни на Марсе, включая поиск признаков микробной жизни на планете в древние времена.