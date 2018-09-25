Древний Марс был пригодным для подземной жизни

Однако, это не обязательно означает, что жизнь на соседней планете действительно существовала.

Древний Марс имел все условия для поддержания жизни в своих грунтовых породах.

Команда ученых из Университета Брауна во главе с Джесси Тарнасом подсчитали, что под поверхностью планеты было достаточно химической энергии для процветания микробов. Но, как пишет Newsweek, эти условия существовали 4 миллиарда лет назад.

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«С помощью базовых химических и физических расчетов, мы определили, что нижний горизонт древнего Марса имел достаточное количество растворенного водорода для того, чтобы питать целую подземную биосферу. Условия в этих заселенных зонах были схожими с теми, которые существуют под почвой на Земле, где живут микробы», - сказал Тарнас.

На нашей родной планете такие регионы известны как подземные литотрофные микробные экосистемы. Микробы в них не способны питаться от энергии Солнца. Зато они «крадут» электроны у молекул в подземной среде у растворенных молекул водорода.

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Ученые подсчитали, что примерно 4 миллиарда лет назад существовала глобальная жизненная зона под корой Марса, богатая на водород. По их мнению, это доказывает, что на соседней планете легко могли существовать простые формы жизни сотни миллионов лет назад. Однако, это не означает, что под своей поверхностью Марс действительно был живой.