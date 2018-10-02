В 1,5-2 раза может вырасти экспорт проектных услуг украинских компаний при системном внедрении BIM - эксперт

Елена Шуляк, член правления Офиса Эффективного Регулирования (BRDO), совладелец Midland Development Ukraine оценивает сокращение затрат на строительство и эксплуатацию объектов до 33% при условии системного внедрения BIM в отечественной стройотрасли.

«Применение BIM (Building Information Modeling) для проектирования, строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и гражданских объектов строительства стало фактически обязательной практикой в развитых странах. Как показывает международная практика, применение BIM позволяет оптимизировать сроки строительства на 20%, увеличить контроль над расходами на 30 и более %, сокращает стоимость строительства на 20, а в некоторых случаях до 33%», - рассказывает Е. Шуляк.

«Зарубежные инвесторы, выходящие или планирующие работать на рынке Украины, заинтересованы в быстрой и качественной реализации проекта с прозрачным контролем всех процессов. BIM может стать серьезным конкурентным преимуществом для отечественных проектных, инжиниринговых и других компаний при участии в тендерах», - обращает внимание управляющий партнер компании CBMforum Юлия Двораковская.

Сегодня в Украине, по словам Ю. Двораковской, активно развивается применение BIM в среде архитекторов, проектировщиков, инженеров — функционируют обучающие организации, есть компании, в которых созданы и успешно работают на зарубежного заказчика полноценные BIM-департаменты. Актуальным остается системное внедрение прогрессивной, признанной во всем мире технологии управления проектами со стороны собственников и топ-менеджеров украинских компаний.

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) - это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда сооружение и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.

Информационное моделирование зданий получило государственную поддержку во многих странах. В Великобритании в 2011 г. была опубликована "Правительственная стратегия строительства". Согласно документу, применение BIM во всех проектах с государственным участием, начиная с 2016-го, —обязательно. Аналогичная ситуация — в Дании, Финляндии, Норвегии, Нидерландах. Европарламент поддерживает внедрение таких правил для других членов ЕС. Активно внедряется в США, Канаде, Китае, странах Юго-Восточной Азии, Китае.

Напомним: 9 октября 2018 г. состоится конференция BIMEX Innovation Polygon 2018. Более 20 спикеров и экспертов представят кейсы и практический опыт работы с BIM, обсудят проблемы внедрения, опыт работы с BIM-технологиями, результаты и практические кейсы украинских компаний и промышленных предприятий.

BIMEX Innovation Polygon 2018 пройдет при поддержке:

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ,

Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины,

Экспертного партнера: Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office)

Отраслевого партнера: Украинский центр стального строительства

Профильного партнера: ООО "Системный инновационный сервис"

Партнера: Ассоциация «Объединение Финансовых Учреждений» (AFI)

Партнера: RED Community

Регионального медиа-партнера: КиевВласть

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