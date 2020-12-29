Вкусный рецепт салата с языком и отварной телятиной.

Оливье - это любимый праздничный салат многих украинцев, который часто можно увидеть на новогоднем столе. Это сытный, простой в приготовлении и очень вкусный салат. У каждой хозяйки есть свой рецепт оливье, в который можно добавить любимые ингредиенты. Своим рецептом оливье поделился Савва Либкин - известный одесский ресторатор и собственник ресторанов «Дача», «Тавернетта», сети кафе «Компот». Этот вариант салата готовится с домашним майонезом, телятиной, языком и перепелкой. Такой оливье обязательно удивит всех гостей необычным набором ингредиентов и праздничным вкусом.

Салат Оливье от Либкина

На 5–6 порций салата:

250 г языка

150 г отварного телячьего мяса

мясо 2 перепелок

3 яйца

200 г соленых огурчиков

200 г картофеля

50 г зеленого лука

150 г зеленого консервированного горошка

соль и перец по вкусу

Для майонеза:

140 мл оливкового масла

2 яичных желтка

20 г дижонской горчицы

25 мл растительных сливок

10–15 мл лимонного сока

соль и перец по вкусу

Сначала нужно взбить майонез. Перелить в емкость для взбивания желтки, горчицу, посолить и поперчить, половину лимонного сока. Взбивать блендером и тонкой струей вливать оливковое масло. Густой майонез разбавить второй половиной сока лимона и растительными сливками. Взбить блендером. Поставить майонез в холодильник.

Картошку и яйца отварить, морковь сварить или испечь в духовке. Огурец, картофель и морковь нарезать кубиками, перемешать в миске. Добавить к овощам мелко нарезанный лук и горошек. Измельчить яйца и добавить в салат. Перепелку (можно заменить курицей) мелко нарезать, язык порезать кубиками, измельчить мясо. Смешать все ингредиенты и заправить домашним майонезом. Выложить салат на тарелку, украсить сверху ломтиками языка и яйца.

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Автор: Екатерина Пулатова