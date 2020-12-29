Рецепт салата оливье с говядиной / УНИАН

Оливье - это любимый праздничный салат многих украинцев, который часто можно увидеть на новогоднем столе. Это сытный, простой в приготовлении и очень вкусный салат. У каждой хозяйки есть свой рецепт оливье, в который можно добавить любимые ингредиенты. Своим рецептом оливье поделился Савва Либкин - известный одесский ресторатор и собственник ресторанов «Дача», «Тавернетта», сети кафе «Компот». Этот вариант салата готовится с домашним майонезом, телятиной, языком и перепелкой. Такой оливье обязательно удивит всех гостей необычным набором ингредиентов и праздничным вкусом.

Салат Оливье от Либкина

Оливье с говядиной / фото УНИАН

На 5–6 порций салата:

  • 250 г языка 
  • 150 г отварного телячьего мяса 
  • мясо 2 перепелок
  • 3 яйца
  • 200 г соленых огурчиков
  • 200 г картофеля
  • 50 г зеленого лука
  • 150 г зеленого консервированного горошка
  • соль и перец по вкусу

Для майонеза:

  • 140 мл оливкового масла
  • 2 яичных желтка
  • 20 г дижонской горчицы
  • 25 мл растительных сливок
  • 10–15 мл лимонного сока
  • соль и перец по вкусу

Сначала нужно взбить майонез. Перелить в емкость для взбивания желтки, горчицу, посолить и поперчить, половину лимонного сока. Взбивать блендером и тонкой струей вливать оливковое масло. Густой майонез разбавить второй половиной сока лимона и растительными сливками. Взбить блендером. Поставить майонез в холодильник.

Оливье новогодний рецепт / фото УНИАН

Картошку и яйца отварить, морковь сварить или испечь в духовке. Огурец, картофель и морковь нарезать кубиками, перемешать в миске. Добавить к овощам мелко нарезанный лук и горошек. Измельчить яйца и добавить в салат. Перепелку (можно заменить курицей) мелко нарезать, язык порезать кубиками, измельчить мясо. Смешать все ингредиенты и заправить домашним майонезом. Выложить салат на тарелку, украсить сверху ломтиками языка и яйца.

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Автор: Екатерина Пулатова