Салат "Царский" – очень нарядный и богатый на вкус. Он вполне оправдывает свое название, ведь в его составе красная рыба (или кальмары) и красная икра – царское угощение!
Салат "Царский" с кальмарами и креветками
- Крабовое мясо (или крабовые палочки) - 170 г
- Кальмар тушка - 2 шт.
- Королевские креветки - 100 г
- Твердый сыр - 100 г
- Яйца - 3 шт.
- Оливки - 15 шт.
- Майонез - 4 ст. л.
- Икра красная - 50 г
Яйца отварить вкрутую, очистить от скорлупы и натереть на мелкой терке. Выложить на блюдо первым слоем яйца и смазать небольшим количеством майонеза.
Читайте такжеСочная ветчина из свинины: как приготовить аппетитную закускуОливки без косточек нарезать тонкими кольцами. Выложить в один слой поверх яиц.
Крабовые палочки (или крабовое мясо) натереть на мелкой терке и выложить следующим слоем. Смазать небольшим количеством майонеза.
Острый сыр натереть на мелкой терке и выложить сверху. Смазать майонезом.
Очищенные кальмары нужно заранее отварить, поместив тушки в кипящую воду на пару минут, и остудить. Затем нашинковать мелкими кубиками. Выложить их поверх сыра. Сверху майонез.
Креветки заранее отварить в кипящей воде в течение пары минут. Очистить от панцирей. И проверить наличие на спинках пищевода (темно-зеленой полоски), удалить, сделав надрез вдоль всей спинки креветки.
На майонез сверху выложить креветки. Украсить салат красной икрой и свежей зеленью. Форму салату можно придать любую, в частности используя кулинарное кольцо.
Салат "Царский"
- Красная рыба слабосоленая (форель или семга) - 200 г
- Морковь - 3 шт.
- Картофель - 2-3 шт.
- Яйцо - 3 шт.
- Красная икра - 2 ст. л.
- Зелень (укроп, лук) - по вкусу
- Майонез - по вкусу
Отварить овощи и яйца, остудить и очистить. Также для приготовления салата понадобится плотная фольга.
Очищенную морковь натереть на мелкой терке. Разложить ее на фольге ровным слоем, смазать майонезом, соль и перец по желанию.
Далее выложить слой тертого картофеля, майонез, соль. Потом идет слой тертых яиц, майонез, соль.
На один край положить полосками порезанную рыбу, посыпать зеленью. Осторожно скрутить салат в рулет. Фольга поможет придать форму. Отправить салат в холодильник на 5-6 часов минимум.
По истечению указанного времени, осторожно развернуть салат, переложить на блюдо с зеленью. Сверху полить майонезом и положить по центру икру.
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