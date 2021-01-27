Такой салат украсит собой любое застолье.

Салат "Царский" – очень нарядный и богатый на вкус. Он вполне оправдывает свое название, ведь в его составе красная рыба (или кальмары) и красная икра – царское угощение!

Салат "Царский" с кальмарами и креветками

Крабовое мясо (или крабовые палочки) - 170 г

Кальмар тушка - 2 шт.

Королевские креветки - 100 г

Твердый сыр - 100 г

Яйца - 3 шт.

Оливки - 15 шт.

Майонез - 4 ст. л.

Икра красная - 50 г

Яйца отварить вкрутую, очистить от скорлупы и натереть на мелкой терке. Выложить на блюдо первым слоем яйца и смазать небольшим количеством майонеза.

Читайте такжеСочная ветчина из свинины: как приготовить аппетитную закускуОливки без косточек нарезать тонкими кольцами. Выложить в один слой поверх яиц.

Крабовые палочки (или крабовое мясо) натереть на мелкой терке и выложить следующим слоем. Смазать небольшим количеством майонеза.

Острый сыр натереть на мелкой терке и выложить сверху. Смазать майонезом.

Очищенные кальмары нужно заранее отварить, поместив тушки в кипящую воду на пару минут, и остудить. Затем нашинковать мелкими кубиками. Выложить их поверх сыра. Сверху майонез.

Креветки заранее отварить в кипящей воде в течение пары минут. Очистить от панцирей. И проверить наличие на спинках пищевода (темно-зеленой полоски), удалить, сделав надрез вдоль всей спинки креветки.

На майонез сверху выложить креветки. Украсить салат красной икрой и свежей зеленью. Форму салату можно придать любую, в частности используя кулинарное кольцо.

Салат "Царский"

Красная рыба слабосоленая (форель или семга) - 200 г

Морковь - 3 шт.

Картофель - 2-3 шт.

Яйцо - 3 шт.

Красная икра - 2 ст. л.

Зелень (укроп, лук) - по вкусу

Майонез - по вкусу

Отварить овощи и яйца, остудить и очистить. Также для приготовления салата понадобится плотная фольга.

Очищенную морковь натереть на мелкой терке. Разложить ее на фольге ровным слоем, смазать майонезом, соль и перец по желанию.

Далее выложить слой тертого картофеля, майонез, соль. Потом идет слой тертых яиц, майонез, соль.

На один край положить полосками порезанную рыбу, посыпать зеленью. Осторожно скрутить салат в рулет. Фольга поможет придать форму. Отправить салат в холодильник на 5-6 часов минимум.

По истечению указанного времени, осторожно развернуть салат, переложить на блюдо с зеленью. Сверху полить майонезом и положить по центру икру.

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Автор: УНИАН