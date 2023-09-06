Рассказываем, как сделать повидло из яблок густое-густое, чтобы можно было мазать на хлеб или другую выпечку.

Каждая хозяюшка хочет, чтобы в ее арсенале домашних заготовок было что-нибудь сладенькое к чаю. Повидло яблочное - идеальный вариант, так как готовится просто, быстро и из подручных ингредиентов. УНИАН расскажет, как сделать такое повидло, чтобы ваши дети не хотели никаких других сладостей.

Яблочное повидло - рецепт на 1.5 кг фруктов

Ингредиенты:

Яблоки - 1.5 кг

Сахар - 500-600 гр

Вода - 1 стакан

Яблоки вымыть, выложить в кастрюлю, налить воду. Варить 10-15 минут, пока плоды не размягчатся, а потом измельчить их блендером или через сито. Яблочное пюре вернуть в кастрюлю, засыпать сахаром, включить огонь. Варить повидло на сильном огне, помешивая, 10-15 минут, а потом разложить яблочное повидло на зиму по стерилизованным банкам.

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Яблочное повидло на зиму - простой рецепт без сахара

Ингредиенты:

Яблоки - 1 кг

Вода - 250 мл

Если вы по какой-то причине не употребляете сахар или не хотите кормить сладкой консервацией ребенка, можете сделать повидло из яблок без сахара. Для этого нужно так же, как и в предыдущем рецепте, вымыть плоды, выложить их в кастрюлю, залить водой и варить 10-15 минут до мягкости. Потом измельчить в блендере, перелить пюре в кастрюлю и варить 10-15 минут до загустения, а потом раскладывать по стерилизованным банкам.

Повидло из белого налива с грушами

Ингредиенты:

Яблоки - 0.5 кг

Груши - 0.5 кг

Сахар - 600 гр

Вода - 1 стакан

Яблоки и груши почистить, сложить в кастрюлю, залить водой. Варить на медленном огне 20 минут до размягчения. Измельчить в блендере, готовое пюре переложить в кастрюлю, засыпать сахаром, варить на сильном огне 15 минут до загустения, а потом разложить по стерилизованным банкам.

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