Масленица — традиционный праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом.

В 2022 году Масленицу начинают праздновать в Украине в понедельник, 28 февраля. Празднования продлятся целую неделю - до 6 марта. Каждый день Масленицы имеет свое значение и традиции, однако главным требованием любого дня остаются блинчики. УНИАН предлагает в преддверии прощания с зимой и встречи весны вспомнить о разнообразных рецептах блинчиков.

Классические блины

Это не просто праздничное блюдо в честь Масленицы, но и идеальный вариант обеда или ужина. Для приготовления вам понадобятся:

3 яйца;

2 столовые ложки сахара;

¼ чайной ложки соли;

500 мл молока;

220–240 г муки;

¼ чайной ложки соды;

2–3 столовые ложки растительного масла + для смазывания.

Возьмите яйца, сахар и соль, и взбейте это венчиком. Сюда же добавьте 100 мл тёплого молока и тщательно перемешайте. Далее постепенно всыпайте и помешивайте просеянную муку и соду, тщательно перемешайте. Добавьте сюда молоко, масло и взбейте. Затем оставьте тесто в теплом сухом месте на 10-15 минут. Обжаривайте на среднем огне. Начинка может быть любая, по вашему пожеланию, поскольку это базовый рецепт теста.

Ажурные блины

Наверняка, вы где-то пробовали блинчики, не плотные по своей текстуре, а ажурные. Много маленьких дырочек здесь появляются за счет добавления некоторых ингредиентов. Для приготовления ажурных блинов потребуются:

360 мл молока;

120 мл кефира;

2 яйца;

150 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

2 столовые ложки сахара;

⅓ чайной ложки соли;

2 столовые ложки растительного масла + для смазывания.

Молоко, кефир и яйца взбейте венчиком до однородной массы в большой емкости. Смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель. Теперь соединяем жидкую и сухую массу, тщательно взбивая, чтобы комочков не осталось.

Готовить блинчики нужно на среднем огне до появления золотистого оттенка. Следует помнить, что перед каждой новой порцией теста сковороду стоит смазывать маслом - это может быть как сливочное, так и растительное масло.

Ажурные блины на дрожжах

Большинство хозяюшек даже не подозревали об этом рецепте. Несмотря на то, что блинчики здесь получаются немного толще, чем по классическому рецепту, их очень любят именно за пышность.

Для таких блинчиков потребуется купить:

30 г прессованных дрожжей;

3 столовые ложки сахара;

1 л молока;

3 яйца;

1 чайная ложка соли;

600 г муки;

200 г сливочного масла.

Для начала требуется раскрошить дрожжи, добавить сахар и залить это все небольшим количеством молока. Важно помнить, что молоко не должно быть холодным или сильно подогретым - лучше перед приготовлением на 30-50 минут оставить его в комнате, чтобы оно приобрело нужную температуру.

Затем возьмите большую емкость, где взбейте венчиком яйца, соль и оставшийся сахар. Добавьте сюда оставшееся молоко и тщательно вымешайте. В получившуюся смесь добавляем дрожжи и снова вымешиваем, добавляем растопленное масло.

Получившееся тесто нужно накрыть и убрать в теплое место примерно на час. За это время минимум дважды его нужно аккуратно перемешать.

Выпекать на среднем огне.

Заварные блины

Сравнивая с предыдущим вариантом, по этому рецепту блинчики получаются тоненькими и немного ажурными. В них также можно класть любую начинку, регулируя количество сахара.

Для приготовления заварных блинов вам потребуются:

480 г муки;

1 чайная ложка соли;

2 столовые ложки сахара;

500 мл молока;

3 яйца;

1 столовая ложка растительного масла + для смазывания;

620 мл воды.

Просеиваем муку, добавляем туда сахар, соль, вливаем молоко и тщательно перемешиваем. Затем туда нужно добавить яйца и масло и взбить. После чего плавно вливайте горячую воду и интенсивно взбивайте венчиком. Важно дать тесту после этого настояться минимум 20-30 минут. Затем разогреваем сковороду, и перед каждой новой порцией теста смазываем ее маслом. Жарим на среднем огне, однако ближе к минимальному, поскольку блинчики тонкие, и могут легко сгореть.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить блины с красной рыбой и творожным сыром, а также с красной икрой. Также мы поделились лайфхаками, как правильно завернуть традиционное блюдо на Масленицу.

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