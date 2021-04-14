Пасха – древнейший и важнейший церковный праздник, установленный в память о Воскресении Иисуса Христа из мертвых.
В этом году Пасха празднуется 2 мая. Конечно же, на праздник традиционно накрывают богатый стол. Будут готовиться, в частности, мясные блюда, которые семь недель до того были под запретом из-за Великого поста.
Неотъемлемым блюдом любого праздничного застолья также являются салаты. Поэтому на пасхальном столе обязательно должно стоять несколько вкусных салатов.
Салат с куриной грудинкой
- Куриная грудинка - 1 шт.
- Картофель - 5 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь-1 шт.
- Яйцо куриное-4 шт.
- Майонез - по вкусу
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Перец болгарский - для декора
- Петрушка - для декора
- Масло растительное - 2 ст. л.
Куриную грудку отварить до готовности в воде, приправленной солью и специями. Дать ей полностью остыть, затем отделить филе от кости. Нарезать мелкими кубиками.
Читайте такжеЛучшая пасха на праздник: как приготовить нежную праздничную сдобуОтварить картофель "в мундире", очистить и натереть на мелкой терке.
Яйца очистить, отделить белок от желтка и отдельно натереть на мелкой терке.
Морковь натереть на мелкой терке, мелко нарезать лук. Спассеровать лук с морковью до мягкости и золотистого цвета на сковороде на среднем огне. Перед снятием с огня посолить и поперчить. Дать полностью остыть.
Первым слоем на тарелку выложить натертый картофель, приправить и нанести майонезную сеточку. Далее выложить слой мяса, затем - майонезная сеточка. На мясо выложить натертый желток, посолить, поперчить и нанести слой майонеза.
Затем выложить лук и морковь, сделать майонезную сеточку. Верхним слоем будет натертый белок. Его нужно немного прижать рукой к поверхности салата.
Украсить салат зеленью и отправить в холодильник, чтобы все слои хорошо пропитались.
Салат с яичными блинами и ветчиной
- Яйца - 5 шт.
- Крахмал - 1 ст. л.
- Ветчина - 200 г
- Кукуруза консервированная - 1 банка
- Помидоры - 2 шт.
- Майонез
- Соль
- Зелень
В яйца добавить соль и крахмал, взбить вилкой. Пожарить 3-4 блина, при этом сковороду растительным маслом желательно не смазывать.
Нарезать ветчину соломкой. Из помидора очистить кожицу, нарезать их соломкой. Так же нарезать яичные блины.
Смешать ветчину, блины, помидоры и большую половину банки кукурузы. Посолить, заправить майонезом и перемешать.
Украсить салат можно нарезанной зеленью и сделанной из помидора розочкой или по собственному вкусу.
Салат "Пасхальный венок"
- Вареная колбаса - 200 г
- Сыр твердый - 70 г
- Свежий огурец - 1 шт.
- Куриные яйца - 3 шт.
- Картофель - 2 шт.
- Майонез - 2 ст. л.
- Соль - щепотка
- Редис - для украшения
- Свежая зелень - 5-6 веточек
Картофель сварить вместе с кожурой, остудить и почистить. Яйца сварить вкрутую, остудить и почистить.
Свежий огурец помыть, нарезать мелкими кубиками. Вареную колбасу также нарезать небольшими кубиками и добавить к огурцу.
Картофель нарезать мелкими кубиками и отправить к остальным продуктам. Добавить натертый на крупной терке твердый сыр.
Заправить салат вкусным майонезом любой жирности. Подсолить, поперчить по желанию и перемешать.
В центр блюда положить стакан или рюмку с небольшим диаметром. Выложить вокруг нее по кругу салат и разровнять ложкой.
Куриные яйца разделить на белки и желтки, натереть их на мелкой терке. Большую часть салата выложить тертым белком, утрамбовать. Верхушку салата украсить тертым желтком. Украсить его цветами, вырезанными из редиса и свежей зеленью.
Салат из пекинской капусты и авокадо
- Пекинская капуста - 200 г
- Огурцы - 1 шт.
- Помидоры черри - 5 шт.
- Болгарский перец - 0,5 шт.
- Авокадо - 0,5 шт.
- Руккола - 50 г
- Лук - 0,5 шт.
- Соль - по вкусу
Для заправки
- Оливковое масло - 3 ст. л.
- Лимонный сок - 1 ст. л.
Овощи предварительно помыть и обсушить. Пекинскую капусту нарезать длинными полосками. Огурец нарезать кольцами (срезать толстую кожуру, если таковая имеется).
Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдПерец разрезать и удалить семена, нарезать их небольшими кусочками. Авокадо разрезать, очистить от кожуры. Также нарезать небольшими кусочками.
Помидоры нарезать на четвертинки, а лук – полукольцами.
Сложить все компоненты в миску, добавить горсть чистой и сухой рукколы. Посолить салат на вкус.
Приготовление заправки. Смешать оливковое масло и лимонный сок.
Добавить заправку в салат, перемешать. Салат следует сразу подавать на стол.
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