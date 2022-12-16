Чернослив - необычная, но очень вкусная начинка для вареников.

Вареники - гордость украинской кухни. Существует огромное разнообразие сладких и соленых начинок для вареников. Предлагаем вас приготовить очень вкусные и необычные постные вареники с черносливом, орехами медом. Мед подчеркнет мягкий вкус постного теста, а чернослив придаст вареникам легкий копченый аромат.

Ранее мы рассказывали, как приготовить идеальное тесто на вареники.

Вареники с черносливом, орехами и медом

Для начинки:

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Чернослив без косточек - 200 г.

Вода - 200 мл.

Грецкие орехи рубленые - 50 г.

Мед - 3 ст. л.

Для теста:

Мука - 300 г.

Вода - 150 мл.

Сахар - 1 ч.л.

Соль - 0.5 ч.л.

Чернослив выложить в миску и залить остывшим черным чаем или коньяком. Оставить на 2 часа. Воду разогреть примерно до 40-50°. Просеять в миску 2/3 муки, добавить соль и сахар. Затем вливать воду и замешивать тесто сначала вилкой, потом руками. Постепенно досыпать остальную муку, пока тесто не станет эластичным и не липким. Вам может понадобиться больше или меньше муки.

Чернослив варить в 200 мл воды 15 минут, отжать и мелко нарезать. Орехи мелко порубить или перемолоть в мясорубке. Смешать в миске чернослив, орехи и мед. Тесто тонко раскатать и выдавить одинаковые кружочки стаканом. Выложить в каждый кружочек по ложке начинки и защипнуть вареники. Довести до кипения воду в кастрюле и подсолить. Варить вареники в кипятке 4-6 минут.

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