Быстрое и очень простое в приготовлении печенье "Изюминка" разлетается со стола за 5 минут.

Хрустящее быстрое слоеное печенье после приготовления съедаются за считанные минуты. Они такие вкусные, что невозможно остановиться. А рецепт приготовления - проще некуда. Если не учитывать время на размораживание теста и выпекание, то вам нужно уделить готовке лишь 10 минут активных действий.

Попробуйте приготовить золотистое печенье "Изюминка" и убедитесь, какое оно вкусное. Это очень просто, особенно если использовать готовое слоеное тесто. В таком случае перед готовкой его нужно разморозить при комнатной температуре.

Печенье "Изюминка" - рецепт и ингредиенты

Вам понадобятся:

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слоеное дрожжевое тесто - 500 г;

сахар - 50 г;

изюм - 80 г;

яичный желток - 1 шт.;

мука для посыпки стола.

Тесто разморозьте, а изюм замочите в кипятке на 5 минут и откиньте на дуршлаг. Духовку заранее разогрейте до 180°. Стол посыпьте мукой и раскатайте тесто в тонкие пласты. Затем разрежьте на две одинаковые части.

Одну половину теста равномерно посыпьте сахаром и разложите изюм. Накройте сверху вторым пластом теста и ещё раз раскатайте, чтобы изюминки было видно через верхний слой.

Нарежьте тесто на слоеное печенье длиной примерно 15 см. Смажьте взбитым до однородности куриным желтком. Выложите на противень, выстеленный пергаментом или фольгой.

Запекайте печенье "Изюминка" примерно 20-25 минут при 180°. В газовой духовке противень ставьте выше, чтобы низ теста не подгорел. Если хотите приготовить всю выпечку самостоятельно, то читайте наш материал о том, как сделать слоеное тесто хрустящим и вкусным.

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