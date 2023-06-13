Этот рецепт хрена с буряком покорит абсолютно всех, кто его попробует.

Хрен - очень популярная среди украинцев закуска, которую часто подают к борщу и холодцу. Готовят её летом, когда созревает одноименный овощ. Предлагаем вам приготовить очень ароматный хрен с буряком с добавлением секретного ингредиента - чеснока.

Хрен с буряком и чесноком

Буряк для блюда можно отварить или оставить сырым. Во втором случае закуска будет более острой.

Ингредиенты:

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буряк - 2 шт.;

корень хрена - 150 г;

чеснок - 6-8 зубчиков;

сахар - 1 ст.л.;

соль - 15 г;

яблочный уксус - 1,5 ст.л.;

подсолнечное масло - 60 мл;

перец черный молотый - щепотка.

Буряк заранее отварить и остудить, если хотите хотите сделать хрен мягче на вкус. Натереть буряк на крупной терке, а хрен пропустить через мясорубку. Чеснок прокрутить через пресс или натереть на мелкой терке. Соединить в кастрюле буряк, хрен и чеснок.

Прогреть смесь до температуры примерно 70°. Затем добавить к овощам соль, сахар, яблочный уксус, подсолнечное масло и щепотку перца. Проварить ещё 7 минут.

Тем временем банки и крышки простерилизовать любым удобным способом. Указанного количества продуктов хватит примерно на две банки объемом 350 мл.

Разложить хрен в банки и накрыть крышками, но не закручивать. Поставить емкости в большую кастрюлю с полотенцем на дне. Налить теплую воду на треть высоты банок. Включить небольшой огонь, довести воду до кипения и кипятить 20 минут. Затем закрутить банки крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

Хрен с буряком на зиму будет готов через несколько дней. Если любите закуски поострее, то количество чеснока можно увеличить, или добавить молотый острый перец.

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