По словам Кирилла Тимошенко, президент хочет развивать Украину.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко не исключил того, что Владимир Зеленский может уйти с должности до окончания его каденции.

Об этом Тимошенко рассказал в интервью журналистке Олесе Бацман.

В частности, она спросила, возможна ли ситуация, когда президент выйдет и скажет: "Я ухожу". На это замглавы ОП ответил следующее:

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"Наверное, есть. Я не могу сказать за него. Но в любом случае, если президент посчитает нужным уйти, он, наверное, об этом сообщит народу. Но я не вижу такой ситуации сейчас в принципе. Потому что президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой... Это же президент, он решает, уйдет он или нет, но такого вопроса вообще нет на повестке".

Тимошенко также добавил, что одного президентского срока недостаточно для того, чтобы" отстроить страны". "Если у президента будет такое решение [баллотироваться на второй срок], он его озвучит", – сказал он.

Зеленский - президент Украины: что известно

Президентом Владимира Зеленского избрали в 2019 году. В первом туре выборов за него отдали голоса 30,24% избирателей, а во втором - 73,22%. 20 мая прошла инаугурация нового президента.

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Автор: Юрий Годован