Президент надеется, что будут и весомые решения для Украинского государства.

Президент Владимир Зеленский анонсировал важные международные события на следующей неделе.

"Сегодня я представил украинское видение шагов к миру на Международном форуме в Стамбуле. Там сосредоточился на продовольственной безопасности – на украинских инициативах, которые добавляют нашему государству глобального веса. Это экспортная зерновая инициатива и инициатива Grain from Ukraine - "Зерно из Украины", - сказал глава государства в своем вечернем видеообращении в конце 289-го дня войны.

Он подчеркнул, что на этих примерах, прозрачных и полезных для украинского народа, для Черноморского региона и для всего глобального сообщества Украина демонстрирует, что вернуть безопасность вполне реально.

Видео дня

"Главное - решительность. Господин президент Эрдоган, который был на форуме, я уверен, услышал нашу позицию. Уже готовимся к очень важному на следующей неделе - будут весомые международные события. Провел сегодня соответствующие совещания. Верю: будут и весомые решения для нашего государства", - отметил Зеленский.

Экспорт украинского зерна

26 ноября началась реализации новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

Вскоре первое судно с украинским зерном, которое было отправлено в рамках инициативы "Grain From Ukraine", прибыло в Эфиопию.