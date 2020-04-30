Рада призвала международное сообщество усилить санкции против РФ и разорвать с ней военные отношения

Народные депутаты призывают потребовать от России прекратить депортацию населения Крыма и отменить запрет деятельности Меджлиса.

Верховная Рада приняла постановление об обращении ВР к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно осуждение продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных - граждан Украины (№ 3068).

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 309 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

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Верховная Рада обращается к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом, в частности, продолжать политику непризнания аннексии АРК и Севастополь, а также осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как такие, что противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения ею вооруженной агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ.

Также ВР призывает осудить нарушения российской оккупационной администрацией основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированных территориях; использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по РФ с целью немедленного освобождения ими всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины, а также всех других граждан Украины, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации.

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Парламент призывает требовать от России отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе, практики перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практики блокирование украинских портов с использованием гибридных методов, придерживаться всех норм и требований международного морского права.

Также ВР призывает требовать от России отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке; осудить действия РФ по преследованию лиц за выражения мнений, мысли, совести и религии, участие в мирных собраниях, объединениях, а также требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины.

Парламент также призывает требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированного Крыма и Севастополя и перемещения граждан России на временно оккупированную территорию Украины, что приводит к изменению демографического состава Автономной Республики Крым и Севастополя.

Кроме того, ВР призывает осудить незаконное строительство Россией мостового перехода через Керченский пролив и его использование в качестве средства незаконного пересечения российско-украинской границы с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта; требовать от Российской Федерации обеспечить беспрепятственный и надлежащий доступ устоявшимся международным правозащитным механизмам на временно оккупированные территории Украины с целью осуществления постоянного мониторинга за ситуацией в сфере соблюдения прав человека.

ВР призывает применять все возможные виды санкций против физических и юридических лиц, органов государственной власти РФ, органов оккупационной власти России, причастных к осуществлению оккупационной политики на временно оккупированных территориях Украины и грубых нарушений прав человека.

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Отдельно украинский парламент призывает требовать от РФ прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности; требовать от Российской Федерации прекращения наращивания присутствия военных сил в Черном и Азовском морях.

Кроме того, ВР призывает прекратить массовые перемещения принадлежащих Украине культурных ценностей с временно оккупированных территорий к территории России, и заставить РФ вернуть незаконно перемещенные культурные ценности, вывезенные с территории Российской Федерации.

Также депутаты призывают предоставить мировому сообществу четкие заверения относительно неразмещения на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения.

"Отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией, включительно с проведением общих военных учений и передачи оборонных технологий, а также воздержаться от действий и заявлений, которые будут поощрять Российскую Федерацию к продолжению агрессивной мілітаристичної внешней политики, включительно с продолжением вооруженной агрессии против Украины", - призывает ВР.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.