После того, как фото с охоты попали в СМИ, депутат Стефан Магас удалил большую часть из них со своей страницы в Facebook.

В сети раскритиковали депутата Ивано-Франковского городского совета Стефана Магаса, который похвастался отстрелом уток.

Фотографии, на которых депутат позирует с мертвыми пернатыми, он выложил на своей странице в Facebook.

На одном из снимков депутат из Прикарпатья держит за горло тушку утки, во второй руке у него – ружье.

"Первый трофей", - прокомментировал фотографии Магас.

Как сообщает Obozrevatel, народный избранник также выложил многочисленные фотографии, которые демонстрируют все тонкости охоты - от убийства дикой птицы до ее чистки и приготовления на камеру. Отмечается, что им удалось убить с десяток пернатых. Однако cегодня утром депутат удалил эти снимки и видео.

В комментариях под постом пользователи сети резко раскритиковали "подвиги" Стефана Магаса, отметив, что депутату, вероятно, не хватает зарплаты на еду.

Сезон охоты в Украине 2021 - когда начинается

С субботы, 7 августа, в Украине начался сезон охоты на диких птиц.

В соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" в этом году установлены следующие сроки проведения охоты:

на пернатую дичь (гусей, нырка большого, уток, лоска, куликов) - с 16:00 7 августа и до 28 ноября 2021 года включительно;

на голубей, перепела - с 16:00 7 августа и до 5 ноября 2021 года включительно;

на фазана - с 2 октября по 28 ноября 2021 года включительно.

На пернатую дичь разрешается охотиться в субботу, воскресенье и среду;

Дневная норма отстрела одним охотником не должна превышать: гусей - 1 особь; уток - 5 особей; нырка большого - 2 особи; лысок - 6 особей; голубей - 10 особей; куликов - 10 особей; перепелов - 15 особей.

Автор: Денис Прядко