Как отметил нардеп Тарас Батенко, кризисная ситуация с введением РРО остается нерешенной.

Тотальная фискализация деятельности физических лиц-предпринимателей в сочетании с вынужденным закрытием из-за карантина приведет не только к падению экономики, но и к падению всей страны.

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Такую позицию высказал сопредседатель депутатской группы «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» Тарас Батенко во время заседания Согласительного совета парламента.

"До сих пор нерешенной остается кризисная ситуация с введением РРО. Власть продолжает игнорировать мольбы микропредпринимателей не уничтожать их. Такое недальновидное решение в сочетании с непутевыми решениями правительства относительно непродуманного закрытия экономики, как это было в марте, приведет к потере источников для выживания сотен тысяч семей в Украине. Здесь не только о падении экономики, здесь о падении всей страны», − подчеркнул парламентарий.

Депутатская группа "ЗА МАЙБУТНЄ" требует немедленного рассмотрения в сессионном зале ряда законопроектов, которые реально направлены на облегчение деятельности ФЛП. Этого можно достичь путем ограничения сфер использования регистраторов расчетных операций, отмены коррупционной схемы «кэшбек», ликвидации необоснованных ограничений для видов деятельности, в которых отсутствует необходимость применения РРО. Это законопроекты № 3853-1, 3853-2, 3993 и оригинальная редакция законопроекта № 4313, согласованная представителями всех фракций и групп парламента.

"Сейчас идет подписание и регистрация еще одного объединительного законопроекта, согласованного с представителями ФОПов, который в случае регистрации мы призываем также включить в повестку дня Верховной Рады», − призвал Тарас Батенко.

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Автор: УНИАН