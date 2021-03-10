Им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий.

Съезд судей Украины избрал четвертого члена Высшего совета правосудия по своей квоте.

Читайте такжеВ Раде зарегистрированы три законопроекта Зеленского об изменениях в судебной системе УкраиныКак сообщили в пресс-службе Совета судей Украины, соответствующее голосование делегаты съезда провели сегодня.

Им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий, которая сразу же принесла присягу.

Также сегодня планируют избрать еще одного судью Конституционного суда Украины.

Избрание членов Высшего совета правосудия

9 марта съезд судей избрал членами ВСП судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова и судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

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Автор: Антонина Доломанжи