Экс-глава МИД спрогнозировал, каким будет ответ мирового сообщества на избиение протестующих в Беларуси

По словам экс-министра, оппозиция отстаивала не смену вектора развития страны, а личности во главе государства.

Министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко считает, что не стоит ожидать серьезного ответа от мирового сообщества на избиение протестующих в Беларуси.

Такое мнение он высказал в комментарии агентству УНИАН.

"Никто ничего делать не будет. В лучшем случае получится какое-то очередное заявление с озабоченностями. Относительно каких-то реальных санкций, у меня такое ощущение, что ничего серьезного не произойдет", - прогнозирует экс-глава МИД.

По его словам, представители мирового сообщества "в очередной раз разведут руками" и, возможно, "накажут кого-то, кто принимал непосредственное участие в избирательном процессе, но на том все и закончится".

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Огрызко отметил, что в Беларуси с позиции власти наблюдается продолжение прежней политики. Он убежден, что "Лукашенко из рук просто так власть не отдаст".

В отношении оппозиции, то, по словам экс-министра, она отстаивала не смену вектора развития страны, а личности во главе государства. По его убеждению, оппозиция продемонстрировала, что "не настолько сильна, чтобы можно было на что-то влиять".

Выборы в Беларуси: справка

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

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