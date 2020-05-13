Журналистов пока не будут пускать в кулуары парламента и ложу прессы - Разумков

С 18 мая ВР будет работать в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что журналистов в ближайшее время не будут пускать в кулуары парламента и ложу прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о том, чтобы и представители СМИ вместе с народными депутатами вернулась к работе в штатном режиме, потому что сегодня журналистов допускают только в кулуары 3-го этажа для участия в брифингах.

«Пока это невозможно. Это делать не будем, потому что мы возвращаемся к работе, но (доступ - УНИАН) посетителей, части аппарата и общий доступ для журналистов пока обеспечить не сможем», - отметил Разумков.

Он пояснил, что это связано с режимом «определённого карантина не только в зданиях на Грушевского, 5 (речь идет о здании ВР, где проходят пленарные заседания - УНИАН), но и в других зданиях, в которых работают сотрудники Аппарата ВРУ».

Спикер так и не ответил на вопрос, когда журналисты будут допущены в кулуары и в ложу прессы, только сказал, что это будет тогда, когда вся страна выйдет из карантина.

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Как сообщал УНИАН, 13 мая ВР приняла постановление «Об организации работы Верховной Рады Украины» (№3434), которым отменено положение о работе парламента в течение карантина в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). Постановление вступает в силу с 17 мая. Постановление предусматривает, что с 18 мая ВР будет работать в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва. Согласно календарному плану, с 19 по 22 мая народные депутаты будут работать в пленарном режиме, а с 25 по 29 - в округах с избирателями.