Стратегия биобезопасности и биологической защиты позволит "унормировать вопросы" по противодействию COVID-19.

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Стратегию биобезопасности и биологической защиты, а также Стратегию информационной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

По его словам, эта стратегия позволит "унормировать все вопросы" по противодействию COVID-19, чтобы "все органы отрабатывали в соответствии с этеми вызовами, которые мы сегодня имеем".

Кроме того, он отметил, что относительно стратегии информационной безопасности среди членов СНБО состоялись "жаркие дискуссии".

Читайте такжеСНБО утвердил первый План обороны в истории современной Украины"Мы находимся в сложном состоянии, которое касается агрессии Российской Федерации. Она есть не только на фронте, но и на информационном фронте", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что Россия использует СМИ для влияния на украинцев и Украину.

Как ранее сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины применила санкции к более 200 человек, участвовавших в организации выборов в Госдуму РФ на территории оккупированных Крыма и Донбасса.

Данилов уточнил, что сегодня санкции были применены к 237 лицам.

Автор: Антонина Доломанжи