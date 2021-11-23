После ежегодных просмотров остаются действующими санкции в отношении 7 человек.

Руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова рассказала о второй за год встрече на высшем уровне для обсуждения мер по сохранению санкций ЕС в отношении бывших украинских чиновников и их окружения.

Как написала Венедиктова в Facebook, на встрече присутствовали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, руководство МВД, Нацполиции, Государственного бюро расследований, НАБУ и САП.

"Результат координации наших действий на предыдущем межведомственном совещании - прогресс в расследовании производств, касающихся подсанкционных лиц", — подчеркнула генпрокурор.

Читайте такжеВ суде объяснили, почему отменили заочный арест экс-министра времен ЯнуковичаТак, в течение 2021 года одному из фигурантов изменили подозрение, удовлетворено 3 ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно), направлено 9 запросов в рамках международного сотрудничества, а также наложен арест на 4 банковских счета бывшего топ-чиновника. Кроме того, судами удовлетворено 5 ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования и еще одно такое ходатайство находится на рассмотрении.

"Мы в постоянной коммуникации с Европейской службой внешней деятельности, с целью сохранения примененных ими санкций. В этом году на ее адрес 4 раза отправлена информация о состоянии досудебного расследования в уголовных процессах в отношении лиц, к которым применены санкции ЕС. Всего это более 1300 листов документов", - рассказала Венедиктова.

Напоминается, что в 2014 году Европейским Союзом были применены санкции в отношении 22 человек. После ежегодных просмотров остаются действующими санкции в отношении 7 человек.

"Сейчас в отношении их украинскими правоохранительными органами осуществляется досудебное расследование в 20 уголовных процессах, 8 из которых расследуются ГБР, 7 – НАБУ, 3 – Нацполицией, 2 – СБУ. Многие из них остановлены из-за розыска подозреваемых, по другим сбор доказательств продолжается, есть дела на финальной стадии следствия, а также на стадии ознакомления сторон с материалами расследования, от скорости которого зависит время передачи их в суд. Сверхважные для сохранения санкций именно приговоры", — подчеркнула руководитель Офиса генпрокурора.

Кроме того, ОГПУ сосредоточил внимание на розыске имущества, средств и других активов, которые могут быть предметом конфискации или специальной конфискации.

Отмечается, что в уголовных производствах в отношении экс-чиновников, в том числе и тех, санкции в отношении которых Европейским Союзом отменены, наложен арест на значительное количество активов в Украине, Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн и Латвийской Республике. В том числе более чем на 119 млн долл. США, более 74 млн швейцарских франков и 172 млн грн денежных средств, корпоративные права на 776 млн грн, 36 объектов недвижимости, историко-культурные ценности и тому подобное.

Автор: Григорий Бондарь