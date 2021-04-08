В пятизвездочном luxury-отеле Kharkiv Palace сегодня проходит статусный Mintrans Forum о развитии инфраструктуры городов, который поддерживает городская власть и DCH Александра Ярославского, кому принадлежит и сам отель.

Перед гостями Mintrans Forum выступают и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, владелец и президент DCH Александр Ярославский, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра финансов Украины Александр Кава и глава Укравтодора Александр Кубраков. "Харьков поставил целью перейти на европейский облик и совершить модернизацию во всех сферах жизни", — сказал в приветственном слове Терехов.

В работе форума также примут участие мэры Черкасс, Чернигова, Луцка, Мариуполя, Краматорска руководители Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, дипломаты. В программу включена дискуссионная панель мэров под эгидой Ассоциации городов Украины, также запланирован к подписанию соответствующий тематике мероприятия документов.

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Кроме того, городская власть Харькова подпишет Меморандум о сотрудничестве с турецкой корпорацией Karsan, в рамках которого для потребностей общественного транспорта Харькова планируется закупить современные автобусы. Kharkiv Palace. С тыльной стороны припаркованы три вида таких низкопольных автобусов.

В числе тем Mintrans Forum — перспективы развития муниципальной инфраструктуры Украины, международные программы и другие источники финансирования соответствующих проектов, диджитализация городских систем управления, энергоэффективность и др. Гости представляют такие сфер бизнеса как транспорт и логистика, банки и инвестфонды, промышленные компании, IT, девелопмент и строительство, сервисные направления.

Кроме того, сегодня состоится первая национальная панель индустриальных парков Украины. В гости к харьковской Кремниевой Долине – «Экополису ХТЗ» приедут представители iPark и Bila Tserkva, которые вместе с властью и инвесторами обсудят возможности этого формата бизнес-систем в Украине. Напомним, что «Экополис ХТЗ» — это бизнес-парк нового поколения, который развивает DCH Александра Ярославского. В его составе, в частности, предусмотрен индустриальный парк, ядром которого стал Харьковский тракторный завод. «Экополис ХТЗ» планирует к 2033 г. привлечь порядка $1 млрд. и является сердцем национального проекта «Украинская Кремниевая Долина», реализацией которого по поручению Владимира Зеленского занимаются в Харькове Ярославский и местная власть.

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Автор: Григорий Бондарь