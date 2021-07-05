Наибольшей поддержкой электората пользуется "Слуга народа".

7 партий прошли бы в парламент, если бы выборы проходили в конце июня.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что, если бы выборы проходили в конце июня, в Верховную Раду прошли бы (преодолели бы 5% проходной барьер) 7 политических сил. При этом наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа", за которую проголосовали бы 13,7% среди всех респондентов и 20,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

"По уровню поддержки эта политическая сила сверх статистической погрешности преобладает над другими партиями, поэтому "Слуга народа" имеет "чистое" первое место", - отмечают социологи.

Далее сразу три политические силы имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности, поэтому формально они вместе "делят" второе место: "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,2% среди всех респондентов и 16,9% среди тех, кто определился), "Европейская солидарность" (соответственно 9,9% и 15%) и "Батькивщина" (9,7% и 14,7%).

Остальные три партии, которые попали бы в парламент, имеют низкую поддержку (но между собой их поддержка также отличается в пределах статистической погрешности): "Сила и честь" (4,6% и 7%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,8% и 5,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,4% и 5,1%).

"Другие партии не попали бы в парламент. В частности, за "Партию Шария" голосуют 2,5% среди всех респондентов и 3,7% среди тех, кто определился, за "Свободу" - 1,5% и 2,2%, за "Голос" - 1,3% и 1,9%", - отмечают авторы исследования.

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Опрос был проведен с 22 по 29 июня методом личного (face-to-face) интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Было опрошено 2 тыс. 31 респондента, которые проживают в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%, 2,2% - для показателей, близких к 12%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Татьяна Поляковская