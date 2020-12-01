2 декабря главы МИД стран-членов НАТО проведут заседание с участием министров иностранных дел Украины и Грузии.

Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжает наращивать поддержку Украины и Грузии в Черноморском регионе в ответ на усиление позиций России.

Читайте такжеНАТО признало Украину участником партнерства расширенных возможностейОб этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время онлайн-пресс-конференции по случаю двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое состоится 1-2 декабря в Брюсселе.

Он отметил, что регион Черного моря имеет важное значение для НАТО и всех стран-членов, а также добавил, что Альянс тесно взаимодействует с Грузией и Украиной.

"Поскольку мы видели, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет этих двух стран путем незаконной аннексии Крыма и присутствия российских сил в регионах, которые являются признанной территорией Грузии", - сказал Столтенберг.

"Мы наращиваем политическую и практическую поддержку, и наблюдаем, что Россия усиливает свое военное присутствие, не в последнюю очередь в Крыму. И это является причиной того, почему мы должны в дальнейшем укреплять наше присутствие в регионе, и также рассмотреть этот вопрос с нашими партнерами - Грузией и Украиной", - подчеркнул он.

В связи с этим, в среду, 2 декабря, главы МИД стран-членов НАТО проведут отдельное заседание по рассмотрению этих вопросов с участием министров иностранных дел Украины и Грузии.

Однако, по словам Столтенберга, Альянс уже усилил свое присутствие в регионе.

"НАТО имеет значительное присутствие в Черноморском регионе. Мы имеем военно-морское присутствие. У нас там недавно прошли учения с участием кораблей союзников. Мы также размещаем тренировочную многонациональную бригаду, которую возглавляет Румыния", - сказал Столтенберг.

Украина и НАТО

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко