Украина приняла такое решение после обращения так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь.

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Министр сообщил иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Украина приняла такое решение после обращения так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь.

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом об оказании военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности", - написал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, главари террористических группировок " ДНР "и" ЛНР " Пушилин и Пасечник просят президента РФ Путина о военной помощи.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Путин получил соответствующие "письма-обращения". В них террористы обвиняют украинских военных в обстрелах, которые на самом деле осуществляют сами. Также главари группировок утверждают, что ВСУ якобы намерены решить конфликт силовым путем.

Вас также могут заинтересовать новости: