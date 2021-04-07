Ученые написали заявление с обращением к руководству государства, где отмечают, что указанная информация является неправдивой.

Ученый совет Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБИП) просит привлечь к ответственности лиц, занимающихся распространением ложной информации о преднамеренной вырубке деревьев в ботаническом саду НУБИП Украины.

Об этом говорится в видеоблоге "А что, так можно было?" на Youtube.

Отмечается, что ученые написали заявление с обращением к руководству государства, где отмечают, что указанная информация является неправдивой. Все деревья, о которых идет речь, были срезаны в соответствии с действующим законодательством. В частности, это удаление аварийных и сухостойных деревьев. На все удаленные деревья были оформлены необходимые документы еще в 2019 году и подготовлен акт их обследований.

"Все же давайте смотреть на этих экоактивистов немножечко с пониманием, ведь они не ученые, может люди просто не в курсе, что деревья не бессмертны? А вот в ученые Совете НУБиП заявляют, что так называемые экологи умышленно однобоко информируют общественность Украины о деятельности учреждения, компрометируя его. При этом по умолчанию фактов того, что только за последний год им было высажено более миллиона деревьев. В частности 650 деревьев на территории столицы", - отметил ведущий блога.

Как говорится в блоге, ученые обеспокоены тем, что на фоне этих атак на университет неизвестными из-за черных регистраторов предпринята попытка незаконно изъять 29 гектаров лесов на территории Федосеевской территориальной общины. Ректорат НУБИП уже обратился в правоохранительные органы относительно этого рейдерского захвата.

"Сразу выныривает вопрос в мыслях: а что, так можно было? Прикрываясь вырубкой деревьев кто-то хочет рубить бабло... Вместе с тем мы видим, что кое-кто из политических сил радуется нынешнему скандалу вокруг университета, имея целью прикрыть действия преступных группировок, направленных на незаконное отторжение университетских земель", - подытожил ведущий.

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Автор: Иван Бойко