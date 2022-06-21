Уже несколько дней не утихает обсуждение заявления президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, что подконтрольные Кремлю "ЛНР" и "ДНР" никакие не самостоятельные республики, а "квазигосударственные территории". Кроме того, на экономическом форуме в Петербурге, он позволил не согласиться с мнением, что Казахстан во время зимних протестов в стране якобы спасла Россия. Токаев подчеркнул, что это сделала ОДКБ.

Но на самом деле, это вполне ожидаемая реакция от президента, который хочет стать вторым Назарбаевым. Для этого ему нужен устойчивый имидж жесткого государственника, самостоятельного игрока и "нового лидера". Отсюда и заявления в Петербурге.

Вынести это на публику, скорее всего, было желанием самого Токаева, который знал, что его будут прессовать вопросами, загоняя в правильные рамки ответа. И он решил не прогибаться, а расставить флажки в отношениях с РФ сразу. И это правильно с точки зрения государственных интересов Казахстана и репутации самого Токаева.

Казахско-российские отношения никогда не были по-настоящему союзническими. За последние 20 лет Россия проигрывала там конкуренцию другим игрокам, особенно Китаю и США.

Автономистские тенденции в казахских элитах, направленные на внешнеполитическую диверсификацию, вполне объяснимы в наше время: избавление от единоличной зависимости от Москвы - закономерное желание любой страны, которая имеет амбиции играть в регионе и мире роль побольше, чем просто чей-то сырьевой актив или управляемый форпост.

Единоличную инициативу в Казахстане Россия потеряла давно, еще до вторжения РФ в Украину. На исходе своего правления Назарбаев всячески содействовал размыванию российского влияния, но по-настоящему процесс пошел уже при Токаеве.

Это не значит, что РФ и Казахстан разорвут двусторонние отношения или объявят друг другу войну, потому что Токаев "оскорбил" Путина. Небольшое пике в отношениях возможно, когда стороны будут меряться силами (заявления Токаева все-таки можно расценивать как приглашение к своеобразному серьезному разговору о формате взаимоотношений), но не более того.

"Китайский фактор", который называют причиной заявлений Токаева, мне кажется, немного неправильно подается. Это вряд ли целенаправленная игра Пекина. Скорее, наличие Китая как одного из партнеров за плечами Казахстана подтолкнуло Токаева сделать такие заявления, так как он знает, что Россия уже давно не единственная сила в Центральной Азии.

Китаю такие заявления безусловно выгодны, как выгодно и в целом наступление многополярного мира, в котором КНР усиливает позиции, подминая под себя и часть бывшей сферы влияния РФ на постсоветском пространстве.

Вторгнувшись в Украину, Россия перечеркнула свою постсоветскую политику, и теперь геополитическое пространство бывшего СССР перестает быть только лишь эксклюзивным полем игры Москвы. Ослабление РФ неминуемо подстегнет региональные страны искать другие точки опоры в мире, а также устанавливать альтернативные, более надежные и менее рискованные партнерства.

Пока Россия не готова переосмыслить свою политику по отношению к соседям и бывшему СССР, им это все принять будет очень сложно и больно.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"