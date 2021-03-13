Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава, предусматривающую создание двух крупных руководящих органов партии: политического совета и Национального совета громад. В состав политсовета избрали 62 человека, среди которых ряд чиновников и народных депутатов.

Никакой интриги в неизбрании председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в состав политсовета партии "Слуга народа" нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель фракции, председатель политсовета партии "СН" Давид Арахамия, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что есть три самых высоких лица в государстве: президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады, которые, желательно, чтобы были аполитичны.

В свою очередь председатель партии "СН" Александр Корниенко добавил, что Разумков "занятой человек".

"Не думаю, что у него много возможностей уделять внимание партийной работе", - сказал Корниенко.

Он отметил, что Разумков неоднократно заявлял, что сосредоточится на выполнении функций председателя ВР.

При этом Корниенко напомнил, что в ближайшее время Разумков также будет заниматься реформированием деятельности парламента.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о том, что в состав политсовета партии "СН" вошли несколько членов правительства, которые также являются занятыми людьми, и не будет ли это мешать их основной работе, Арахамия отметил, что работа в политсовете партии будет занимать немного времени.

"Поэтому я не думаю, что у министров возникнет большая проблема с этим", - сказал он.

По словам Арахамии, в составе политсовета будет много людей, которые будут нарабатывать определенные вопросы, а министры смогут присоединяться к их решению по желанию.

"Я в этом не вижу большой нагрузки", - добавил он.

Съезд "Слуги народа": детали

Сегодня, 13 марта, съезд "Слуги народа"

утвердил новую редакцию партийного устава. Согласно изменениям, в партии должно быть создано два крупных руководящих органа: политический совет и Национальный совет громад.

В состав политсовета должны войти 73 члена партии, а на сегодняшнем съезде избрали 62, среди которых - председатель парламентской фракции «СН» Арахамия, который стал руководителем политсовета, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, народные депутаты, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер-министры Михаил Федоров и Ольга Стафанишина, министр юстиции Денис Малюська.

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Автор: Надя Пришляк