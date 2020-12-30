Конституционный суд в лице его правового департамента и секретариата не имеет права признавать указы "юридически ничтожными" и "неконституционными".
Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в эфире телеканала "Украина 24".
Читайте также"Правовой нигилизм": у Зеленского прокомментировали реакцию КСУ на отстранение Тупицкого
"Конституционный суд в лице его правового департамента и секретариата считает, что указ президента "становится ничтожным". Для меня как для юриста это дикая ситуация, когда правовой департамент аппарата позволяет себе признавать неконституционными указы или в принципе что угодно", - заявила нардеп.
Отстранение главы КСУ Тупицкого от должности судьи
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
- В КСУ заявили, что такое решение принимается исключительно Конституционным судом, и ни один орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.
- В комментарии Правового департамента Секретариата Конституционного суда, обнародованном на сайте КС, сообщено о "незаконности указа президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи КС".
- Ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Ольга Совгиря объяснила, что уголовно-процессуальным кодексом предусмотрена возможность отстранения от исполнения обязанностей лица, которое было назначено президентом. Такая процедура происходит по представлению прокурора. Как известно, Тупицкий был назначен судьей КСУ еще в мае 2013 года по квоте президента.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram