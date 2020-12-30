В Конституционном суде заявили о незаконности указа президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.

Конституционный суд в лице его правового департамента и секретариата не имеет права признавать указы "юридически ничтожными" и "неконституционными".

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в эфире телеканала "Украина 24".

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"Конституционный суд в лице его правового департамента и секретариата считает, что указ президента "становится ничтожным". Для меня как для юриста это дикая ситуация, когда правовой департамент аппарата позволяет себе признавать неконституционными указы или в принципе что угодно", - заявила нардеп.

Отстранение главы КСУ Тупицкого от должности судьи

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что такое решение принимается исключительно Конституционным судом, и ни один орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

В комментарии Правового департамента Секретариата Конституционного суда, обнародованном на сайте КС, сообщено о "незаконности указа президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи КС".

Ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Ольга Совгиря объяснила, что уголовно-процессуальным кодексом предусмотрена возможность отстранения от исполнения обязанностей лица, которое было назначено президентом. Такая процедура происходит по представлению прокурора. Как известно, Тупицкий был назначен судьей КСУ еще в мае 2013 года по квоте президента.

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Автор: Андрей Василюк