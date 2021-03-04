По словам премьера, если будет официальная информация по этому поводу, то она будет озвучена.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал информацию о том, что якобы готовится его отставка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по теме "Год работы правительства".

"Со мной никаких разговоров об отставке не было. В течение всего времени, последнего тоже. Не читайте Telegram-каналы, там слухи, там сплетни", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.

По его словам, если будет официальная информация по этому поводу, то она будет озвучена.

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Автор: Леся Лещенко