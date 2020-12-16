Премьер-минстр Денис Шмыгаль подтвердил, что в ближайшее время планируются новые назначения в нескольких министерствах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.
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"На этой неделе активно продолжается обсуждение по поводу возможных кадровых ротаций в украинском правительства. Действительно, в ближайшее время планируются новые назначения по нескольким министерствам", - сказал Шмигаль.
По его словам, он будет предлагать на назначение кандидатуры на должности министров энергетики и образования и науки.
Кроме того, Шмигаль заявил, что в начале следующего года состоится создание полноценного аграрного министерства.
Отставка Сергея Бессараба
- 16 декабря ВР приняла постановление об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины (№4498). Постановление вступает в силу со дня его принятия.
- Бессараб написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.
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