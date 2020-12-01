Во вторник, 1 декабря, народные депутаты рассмотрят запрет продажи электронных сигарет и IQOS детям.

Об этом говорится в проекте закона № 3628, который должен быть рассмотрен Верховной Радой на сегодняшнем пленарном заседании во втором чтении, пишет Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает, что продажа электронных сигарет и устройств для нагрева табака будет с 1 января 2021 запрещена лицам, не достигшим 18 лет.

Нарушителей этих требований будет ждать штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6800 до 13600 грн), а в случае повторного совершения такого правонарушения штраф будет составлять от 800 до 1400 минимумов (от 13600 грн до 23800 грн).

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Предполагается, что продавец будет вправе требовать от покупателей документы, подтверждающие возраст. В случае отказа их предоставить, продавец будет отказывать в продаже.

Также законопроект запрещает продажу электронных сигарет и средств для нагрева табака в заведениях образования, здравоохранения, в торговых отделах с детским ассортиментом, запрещает торговлю с рук и стихийные места продажи. Не будет допускаться продажа детских товаров, которые имитируют электронные сигареты и средства для нагрева табака.

Законопроект был разработан и инициирован правительством еще в июне, однако парламент его до сих пор не рассмотрел.

В настоящее время продажи таких изделий детям законом не запрещены, что часто становится причиной того, что электронные сигареты и средства для нагрева табака оказываются в руках несовершеннолетних.

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Автор: УНИАН