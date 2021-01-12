Президент Республики Молдова Майя Санду сообщила, что Молдова и Украина договорились создать Совет президентов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Санду сказала в Киеве на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Она сообщила, что сегодня договорилась с Зеленским вывести двусторонние отношения на другой уровень стратегического партнерства.
"Сегодня мы делаем и важный шаг на пути установления этих стратегических отношений. Мы решили создать Совет президентов", - сказала президент Молдовы.
Санду отметила, что этот Совет должен стать новым постоянным форматом сотрудничества на высоком уровне. "Этот механизм постоянного взаимодействия поможет нам в разработке политики и стратегии, поможет способствовать решению проблем двусторонней повестки дня и отслеживать выполнение согласованных договоренностей", - сказала она.
В свою очередь, Зеленский отметил, что делегации обсудили комплекс вопросов украинско-молдавских отношений, в частности общее намерение возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным и результативным. "Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня", - заявил президент.
Также он отметил, что приоритетными сферами для "общего экономического импульса" будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит.
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