История с назначением Саакашвили в Кабмин закончилась "тихим сливом" - журналист

Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили, утверждает журналист Юрий Бутусов.

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам, сообщил журналист Юрий Бутусов.

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Как отметил он в своем Facebook, назначение Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.

«Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще.

Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов», - пишет Бутусов.

По мнению журналиста, голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили.

«Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248», - поясняет он.

По словам Бутусова, вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен.

«Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому обдумывает, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве. В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой», - утверждает он.

Кроме того, по словам Бутусова, была провалена идея назначения Давида Сакварелидзе главой ГБР.

«Идею выдвинул сам президент Зеленский, озвучил ее широкому кругу своей команды, и многие начали уже поздравлять Давида. Но с самим Сакварелидзе до сих пор никто из ОП даже не разговаривал. Так что слова остаются словами», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.

Спикер ВР Дмитрий Разумков сегодня заявил, что не уверен, поддержит ли кандидатуру Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.