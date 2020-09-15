Рынок земли в Украине можно вводить только тогда, когда нынешние владельцы паев получат равные возможности с большим капиталом, а государство сделает невозможным рейдерство и беззаконие в этой сфере.

Об этом во время форума сторонников партии "За будущее" в Одессе заявил лидер политсилы Игорь Палица.

"В Украине сегодня 40% "белых пятен" в геокадастре, а президент и монобольшинство уже хотят продавать эту землю. Кому? Иностранцам. Как это будет происходить, я скажу: на одно "белое пятно" будет четыре акта и начнется война. Как в "Кайдашевой семье" – за каждый кусочек этой земли", – считает народный депутат.

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Палица отмечает, что рынок земли нельзя вводить, пока государство не создаст для этого необходимые условия.

"Народные депутаты из группы "За будущее" не голосовали за этот закон и подали в Конституционный Суд, чтобы прекратить продажу земли, пока он не станет цивилизованным. Имеют ли право продавать землю люди, у которых есть паи? Имеют. Но только тогда, когда у них будет альтернатива. А она заключается в возможности взять кредит под ведение собственного хозяйства. Не под 15%, а под 2-3%, как в Европе. Как у тех капиталистов, которые придут сюда покупать их землю", – утверждает нардеп.

Он также отметил, что одним из важных аспектов этих условий является безопасность и защищенность рынка.

"Вот когда у них будет такая возможность, когда прокурор, полицейский или СБУшник будут бояться даже близко к ним подойти, если они не нарушают закон.... Тогда это все можно выводить на цивилизованный рынок земли", – подчеркнул Палица.

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Автор: УНИАН