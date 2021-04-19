Глава МВД заявляет о необходимости решений правительства и СНБО, чтобы быть готовыми на 100% к выполнению задач.

Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой для России, враг понесет огромные потери.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения, сообщает Департамент коммуникации ведомства.

Министр отметил, что Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины.

"Сегодня мы посмотрели на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка "Азов", а также посмотрим на работу береговых служб системы МВД, поскольку побережье Азовского моря - для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины", - сказал Аваков.

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Он отметил, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач.

По словам министра, во время проверки выявлено, что необходимы решения правительства и Совета национальной безопасности и обороны, ряд административных решений по материальному и военно-техническому обеспечению, "и будем на 100% готовы к выполнению задач".

"Начиная с 2014 года, мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и разума удержать агрессора от резких действий", - сказал Аваков.

При этом отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, какая была в 2014 году, - и с точки зрения оснащения и боевого опыта, и ментальной готовности.

"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - отметил Аваков.

В МВД напомнили, что во исполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего, сегодня, 19 апреля, министр внутренних дел проинспектировал позиции подразделений системы МВД.

Спецподразделение "КОРД" продемонстрировало действия, которые будут применяться в случае захвата берегового сооружения: его штурм и захват злоумышленников путем десантирования с воды.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Надя Пришляк