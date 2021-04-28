Депутаты, среди прочего, рассмотрят вопрос о назначении вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко министром энергетики.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве завтра двух внеочередных заседаний парламента.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Отмечается, что на 16:00 29 апреля внеочередное заседание Верховной Рады созывается в связи с требованием 160 народных депутатов.

На этом заседании будет рассматриваться проект постановления об обращении в Кабинет Министров по поводу принятия неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций (№5382).

Другим своим распоряжением спикер в связи с требованием 154 депутатов созывает внеочередное заседание ВР на 16:15.

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Во время этого заседания планируется рассмотрение 19 вопросов, среди которых назначение вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность "члена Кабинета министров Украины - министра энергетики Украины".

Также, среди прочего, предусмотрено рассмотрение проекта закона о внесении дополнений в закон "О предотвращении коррупции" (об усовершенствовании отдельных аспектов декларирования) (№5173) и изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (№4555).

Заседание Верховной Рады

Верховная Рада с 16 марта рассматривает поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 тыс. 128.

Согласно регламенту ВР, депутаты не могут начинать рассмотрение нового законопроекта, пока не закончат рассматривать предыдущий. В связи с этим в парламенте инициируют проведение внеочередных заседаний для рассмотрения безотлагательных законопроектов.

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Автор: Таня Поляковская