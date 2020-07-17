Рада уменьшила количество районов в Украине

Верховная Рада образовала в АР Крым и областях 138 районов и ликвидировала существующие 490.

Верховная Рада образовала в Автономной Республике Крым и областях 138 районов и ликвидировала существующие 490.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления «Об образовании и ликвидации районов» (регистрационный номер 3650) проголосовали 238 народных депутатов Украины.

Согласно документу, образовано в Автономной Республике Крым и областях 138 районов (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей).

Как сообщалось ранее, в Украине после сокращения количества районов не нужно будет менять документы: паспорта, документы о праве собственности на недвижимость.

Жителям новых районов не нужно будет менять печати в паспортах и вносить изменения в другие персональные документы. Изменению подлежат только документы, касающиеся юридических лиц.

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