Народный депутат считает, что премьер Шмыгаль попросту обманывает парламент.

На вторник, 2 февраля, была запланирована закрытая встреча народных депутатов с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, главная задача которой – узнать, есть ли у правительства пути выхода страны из кризиса и как власть намерена остановить тарифный геноцид. Однако глава правительства на встречу к парламентариям не пришел.

Об этом сообщил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в кулуарах Верховной Рады.

"Вся Верховная Рада пришла на встречу, на которой глава правительства должен был объяснить депутатам, как страна будет выходить из кризиса, где мы со своей стороны должны были рассказать о наших вариантах выхода из ситуации. Пришли спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, главы фракций, а премьер-министр Денис Шмыгаль не явился. Это означает, что власть продолжит убивать народ тарифами, что они и дальше будут нас всех обманывать. А парламент к тому же превратился в ширму, за которой прячутся проходимцы, которые разворовывают сегодня Украину", – так расценил действия главы правительства политик.

Парламентарий считает, что премьер Шмыгаль попросту обманывает парламент.

"Ситуация интересна еще и тем, что Шмыгаль послал фактически и своих коллег – "слуг", заставив их ждать. Теперь кушайте это все, "слуги"! А если вы и на это не отреагируете, то грош вам цена!" – возмутился Вадим Рабинович.

Народный депутат заметил, что за такое отношение в нормальном парламенте уже завтра бы премьер-министр лишился кресла только за то, что он отказывается отвечать на вопрос "как выжить людям?".

"А что в Украине? Что в украинском парламенте? А у нас до сих пор не утверждена программа правительства. И если "слуги народа" это терпят, то они просто-напросто марионетки. Глава фракции, глава парламента, которые представляют "зеленых", сидели и ждали Шмыгаля, который обманул всех, потому что именно сегодня он обещал рассказать парламентариям и людям о том, как власть намерена снизить тарифы", – подчеркнул сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В связи с этим народный депутат обратился к украинцам.

"Украинцы, не верьте больше ни одному слову "зеленых"! Сегодня нас обманули окончательно и бесповоротно! Наша фракция ОПЗЖ обязательно обсудит сложившуюся ситуацию и незамедлительно примет соответствующие меры, потому что мнение Рады в парламентско-президентской стране не может игнорироваться. И поэтому наша судьба – в наших руках! Нам больше не на что надеяться, мы не можем больше рассчитывать на правительство, которое является антиукраинским и антинародными по своей сути", – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН