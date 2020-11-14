Президент находится на лечении из-за заражения коронавирусом.

До конца 2020 года Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о решении проблемы вокруг Конституционного Суда Украины. Также в ближайшее время в высоких властных кабинетах возможны кадровые перестановки.

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Об этом во время видеообращения в субботу, 14 ноября, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Несколько дней назад у него подтвердили заражение коронавирусом и сейчас он находится на лечении в "Феофании" в Киеве.

"В этом году у парламента еще много работы. Это и решение проблемы с Конституционным Судом, и принятие бюджета во втором чтении, и возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, и вам (нардепам) это сделать", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что кадровые перестановки могут касаться нескольких министров в нынешнем правительстве.

Зеленский на видео из больницы также заверил, что чувствует себя хорошо. И держит на контроле государственные дела, в частности объяснил, что карантин выходного дня, который горячо обсуждают в обществе, это один из способов предотвратить еще больший рост больных, нравится это кому-то или нет. По словам Зеленского, речь идет всего о 6 днях, это три уикенда. Сейчас правительство готовит программы для поддержки бизнеса, но о чем конкретно идет речь, глава государства не уточнил.

Коронавирус у Зеленского: что известно

Владимир Зеленский объявил, что заразился коронавирусом, 9 ноября. Сначала сообщалось, что он лечится дома, но утром 12 ноября выяснилось, что президент госпитализирован в "Феофанию".

В больнице в распоряжении Зеленского отдельное помещение, оборудованное для видеоконференций и спецсвязь. Президент продолжает выполнять свои обязанности.

Вместе с Зеленским в "Феофании" лечится и глава офиса президента Андрей Ермак.

Главврач "Феофании" рассказал об условиях лечения президента Зеленского.

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Автор: УНИАН