Дипломаты отмечают, что только этот из ряда предложенных законопроектов об усилении самостоятельности САП отвечает международным требованиям.

Послы стран G7 обратились к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с письмом, в котором объяснили, что только один из предложенных законопроектов об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) соответствует международным требованиям. Об этом говорится в письме, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Мы понимаем, что существуют два конкурирующих законопроекта, зарегистрированных разными группами членов парламента (№10060-1 и №10060-2). Мы считаем, что законопроект №10060 (зарегистрированный 15 сентября и поданный Кабинетом Министров Украины, – УНИАН) соответствует законодательному намерению укрепить институциональную автономию САП, улучшить ее способность регулировать организационную деятельность и установить механизмы дисциплины и ответственности", – говорится в письме.

Послы отмечают, что законопроект №10060 содержит важнейшие элементы для необходимой реформы. Однако "вместе со своими столицами" они рекомендуют добавить ряд элементов, чтобы продемонстрировать украинскому народу и международному сообществу, включая страны-доноры и частный сектор, приверженность Украины борьбе с коррупцией и реформе в сфере правосудия. В частности:

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САП должна оставаться автономной, например, в плане процессуальной автономии, для чего нужно внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК);

предоставить САП право самостоятельно совершать соответствующие следственные и процессуальные действия в отношении специальных субъектов - депутатов, судей, мэров;

обезопасить расследование НАБУ и САП от вмешательства со стороны других ведомств;

предоставить заместителю председателя САП все полномочия заместителя Генерального прокурора / руководителя САП в случае его отсутствия;

предоставить САП полномочия самостоятельно рассматривать запросы об экстрадиции и взаимной правовой помощи;

создать отдел внутреннего контроля внутри САП;

ввести разумный срок для назначения Генеральным прокурором нового руководителя САП после объявления независимой комиссией результатов отбора;

отменить в Уголовном процессуальном кодексе ограничения по срокам досудебного расследования до уведомления о подозрении, чтобы предотвратить преждевременное закрытие дел.

Усиление САП - что известно

Кабинет министров 15 сентября внес в Верховную раду законопроект №10060 о реформировании Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который был разработан согласно обязательствам Украины перед Международным валютным фондом.

Законодательство по повышению институциональной автономии САП необходимо принять до конца декабря. Главное изменение, которое предусматривает законопроект - статус САП, независимый от Офиса Генпрокурора.

Однако правительственный законопроект раскритиковали в Центре противодействия коррупции, отметив, что он не решает вопрос процессуальной независимости САП.

Сейчас в ВРУ зарегистрировано еще несколько законопроектов по автономии САП, инициаторами которых являются народные депутаты.

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